Schielen die Bachelor in Paradise-Teilnehmer wirklich nur aufs Geld? Nach ihrer Ankunft auf der RTL-Liebesinsel wirbelte die Ex-Bachelor-Kandidatin Janika Jäcke (29) in der Kuppelshow ordentlich Staub auf, sorgte beispielsweise für Streitereien bei den anderen Kandidaten. Ihr Objekt der Begierde, Sebastian Fobe (32), konnte Janika trotz offensivem Flirt-Kurs nicht für sich gewinnen. Ein bitterer Schlag für die Blondine. Dabei wollte sie doch im TV – wie die anderen auch – nur die wahre Liebe finden. Oder vielleicht doch nicht?

"Keiner der Kandidaten hat ernste Absichten. Keiner will dort wirklich die große Liebe finden", gestand die 29-Jährige nun in einem Interview mit der Zeitschrift OK!. Ob Janika einfach nur ehrlich gesteht, dass sie des Geldes wegen an der Show teilnahm oder spricht doch der verletzte Stolz aus ihr? Schließlich ließ sie ihr Angebeteter Sebastian trotz Turteltalk eiskalt abblitzen. Er schenkte seine Rose in der vergangenen Episode lieber Empfangschefin Annika Körner (30).

Zwischen Janika und Sebastian herrscht mittlerweile komplette Eiszeit. Der Grund: Die Beauty behauptete in diversen Interviews, dass der Tattoo-Liebhaber während seiner Teilnahme an BiP gar nicht Single war, sondern eine Freundin hatte. Diese Unterstellung lässt Sebi nicht auf sich sitzen – er hat bereits einen Anwalt eingeschaltet, um gegen das Gerücht vorzugehen.

