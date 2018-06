Nanu, hat die YouTuberin Katja Krasavice (21) etwa ein Geheimnis? Eigentlich hält das Erotik-Sternchen seine Follower regelmäßig auf dem Laufenden, was ihr Leben betrifft – mit Vorliebe heizt sie ihren Fans mit heißen Clips auf ihren Social-Media-Plattformen ein. Kürzlich wollte die Blondine den Abonnenten ihre frisch manikürten Hände zeigen – oder weist die gebürtige Sächsin mit dem Schnappschuss indirekt noch auf etwas hin? An ihrem Ringfinger befindet sich nämlich ein opulenter Klunker!

Neben ihrem Mittelfinger, der mit einem tätowierten Diamanten verziert ist, ist der auffällige Ring deutlich zu sehen. Das Schmuckstück scheint die 21-Jährige zwar schon länger zu besitzen, doch nun möchte Katja es wohl noch einmal etwas präsenter in Szene setzen. Ob sie die Fangemeinde damit etwa darauf aufmerksam machen möchte, dass die sonst so abenteuerlustige Single-Frau doch ihr Herz an jemanden verloren hat? Denn eigentlich verrät sie regelmäßig, wie glücklich sie mit einem eher ausschweifenden Lebensstil ist.

Zumindest scheint die Maniküre bei dem teuren Beiwerk an ihrer Hand glatt unterzugehen. Ob es sich dabei aber wirklich um ein Geschenk eines Verehrers oder sogar Freundes handelt oder ob sie ihn sich selbst gekauft hat, behält die Nacktschnecke derzeit noch für sich. Glaubt ihr, dass die Webvideoproduzentin sich den Ring selbst gegönnt hat? Stimmt in der Umfrage ab!

