Wow, dieser Knack-Po raubt Männern den Atem und lässt Frauen vor Neid erblassen! Doch wer ist diese heiße Strandnixe, die sich bei strahlendem Sonnenschein im weißen Sandstrand vor Palmen und türkisfarbenem Meer so sexy räkelt? Diese prallen Rundungen gehören Hollywood-Schönheit und Jonny Depp-Ex Amber Heard (32). Aber wo und vor allem mit wem urlaubt die aus Texas stammende Schauspielerin so lasziv?

Den Ort ihres Urlaubaufenthalts verrät Amber ihren Followern auf Instagram nicht. Doch ihre Fans dürfte das weniger stören, denn dafür zeigt die "Zombieland"-Darstellerin reichlich Haut. Neben ihrer heißen Kehrseite postet die Texanerin auch ein Bild von vorne – und ganz ehrlich? Auch dieser Badeanzug-Schnappschuss versprüht eine Menge Sexappeal!

Stellt sich nur die Frage, wer das Foto der 32-Jährigen gemacht hat? Ob ihr angeblich neuer Lover Vito Schnabel (31) hier auf den Auslöser drückte? Seit geraumer Zeit kursieren Gerüchte, dass der Ex-Freund von Heidi Klum (45) und Amber ein Paar seien. Seitdem Paparazzi die zwei vor wenigen Tagen turtelnd in New York erwischt haben, sind sich viele sicher: Hier liegt Liebe in der Luft.

London Entertainment / Splash News Amber Heard in Los Angeles

Instagram / amberheard Amber Heard im Urlaub

Dia Dipasupil/ Getty Images Vito Schnabel, Kunsthändler

