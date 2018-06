Baby-Segen im Hause Duff! Nachdem Schwester Haylie (33) gerade erst zum zweiten Mal Mutter wurde, lässt sich Hilary (30) nicht lumpen und legt nach: Die "Lizzie McGuire"-Schauspielerin erwartet ebenfalls ihr zweites Kind! Gemeinsam mit seinem On-Off-Lebensgefährten Matthew Koma verkündete der ehemalige Disney-Star heute die freudigen Nachrichten. Söhnchen Luca Comrie (6) bekommt ein kleines Schwesterchen – und ist sicherlich genau so aufgeregt wie seine berühmte Mama!

Via Instagram schrieb die blonde Beauty: "Ratet mal! Matthew und ich haben eine kleine Prinzessin gemacht und wir könnten nicht aufgeregter sein!" Der werdende Papa wendete sich ebenfalls auf seinem Social-Media-Profil an seine Fans und bestätigte: "Wir haben ein Mädchen gemacht! Sie wird genau so schön und süß wie ihre Mutter Hilary. Ein neues unglaubliches Kapitel beginnt."

Hilary und Matthew wagten erst vor sieben Monaten einen zweiten Liebesversuch: Der Musiker und die werdende Mutter hatten sich im Januar 2017 kennen und lieben gelernt, nur drei Monate später aber wieder getrennt. Ihren sechsjährigen Sohn zieht Hilary mit Ex-Mann Mike Comrie (37) groß. Sie heiratete den Eishockeyspieler 2010. Die Ehe hielt vier Jahre. Hättet ihr gedacht, dass Hilary so schnell ein Baby mit Matthew bekommt? Stimmt ab!

