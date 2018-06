Süße Baby-News aus dem Hause Duff! Die ältere Schwester von Schauspielerin Hilary Duff (30) ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Bereits am Dienstag erblickte Haylies (33) kleines Wunder das Licht der Welt. Stolzer Daddy ist ihr Verlobter Matt Rosenberg. Die beiden teilten ihr Baby-Glück jetzt mit der ganzen Welt: Mit einem Bild ihrer kleinen Prinzessin sorgten sie für einen echten "Awww"-Moment im Netz!

"Sie kam am 5. Juni zur Welt und hat uns alle verzaubert! Ryan ist die glücklichste große Schwester und wir sind endlich eine vierköpfige Familie", schwärmte die frischgebackene Mama bei Instagram. Töchterchen Ryan kam im Mai 2015 zur Welt und ist jetzt nicht mehr die Kleinste zu Hause!

Haylie gab nicht nur die Geburt, sondern auch gleich den Namen ihres Sprösslings bekannt. "Heißt unser kleinstes Mitglied willkommen: Lulu Gray Rosenberg!", beendete die stolze Mutter ihren Netz-Beitrag. Was sagt ihr zum Babynamen? Stimmt in der Umfrage am Ende des Artikels ab.

Instagram / haylieduff Ryan, Tochter von Haylie Duff, mit ihrer kleinen Schwester Lulu

Instagram / haylieduff Haylie Duff mit Matt Rosenberg und Tochter Ryan

Instagram / haylieduff Haylie Duff, Matt und Ryan Rosenberg

