Auf diesem Red Carpet versammelte sich die Elite der Hollywood-Prominenz! Für die Premiere von "Ocean's 8" schmiss sich der weibliche Cast rund um Anne Hathaway (35), Rihanna (30) und Co. in spektakuläre Roben und sorgte somit für ein Fashionfeuerwerk in New York City. Die Promilfash-Community hat jedoch eine eindeutige Stylingqueen: Mit 42 Prozent (Stand: 6. Juni, 11:45 Uhr) begeisterte sich die Mehrheit der User für Sandra Bullocks (53) Glitzerkleid der Designerin Elie Saab (53).



