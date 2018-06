Ariana Grande (24) zeigt ihre neue Liebe endlich ganz öffentlich! Erst Anfang Mai waren erste Gerüchte aufgekommen, die süße "One Last Time"-Sängerin habe sich nur kurz nach der Trennung von Rapper Mac Miller (26) in den amerikanischen Comedian Pete Davidson (24) verliebt. Nachdem sie ihre Beziehung zunächst geheim gehalten hatten, gehen die Turteltaube jetzt aufs Ganze – und kuscheln auf ihren Social-Media-Accounts, was das Zeug hält!

Auf seinem Instagram-Account veröffentlichte der TV-Star nun ein weiteres niedliches Bild der beiden. Auf einer verschwommenen Aufnahme strecken der New Yorker und der ehemalige Disney-Star sich gegenseitig die Zungen raus und schauen einander verliebt an. Auch Ariana postete einen Clip auf der Fotoplattform, dass ihren Schatz beim Reden zeigt – und spätestens mit diesen Kuschel-Beiträgen gibt es wohl keine Zweifel mehr an der Liebesbeziehung der beiden!

Dass er es mit der Romanze so richtig ernst meint, bewies der "Saturday Night Live"-Moderator bereits vergangene Woche: So ließ er sich gleich zwei Tattoos für seine Angebetete stechen – ihre Initialen und ihr Markenzeichen, eine schwarze Hasenmaske.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Pete Davidson bei den MTV Video Music Awards 2017

Instagram / petedavidson Komiker Pete Davidson und Musikerin Ariana Grande

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

