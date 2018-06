Kam sein Sieg gar nicht so überraschend? Am Freitagabend saßen die eingefleischten Tanzfreunde wieder vor den heimischen Flimmerkisten, als es zum letzten Mal in der aktuellen Staffel hieß: Let's Dance! Im großen Finale des beliebten TV-Formats lieferten sich Barbara Meier (31), Judith Williams (45) und Ingolf Lück (60) ein tänzerisches Kopf-an-Kopf-Rennen der Superlative. Letzterer haute die Jury und das Publikum förmlich um – und darf sich seit wenigen Stunden über den Titel Dancing Star 2018 freuen. An den Sieg des Komikers hätte anfangs wohl niemand gedacht – oder etwa doch?

Dass die elfte Staffel etwas ganz Besonderes ist, zeigte sich schon nach den ersten Shows: Statt der Jury-Punktezahl bzw. dem tänzerischen Talent der Kandidaten schien eindeutig die Sympathie über deren Weiterkommen zu entscheiden. So überholte der strahlende Sieger am Ende nicht nur Favoritin Julia Dietze (37), sondern auch alle übrigen Promi-Teilnehmer. Für Tanzprofi Vadim Garbuzov (31) kommt Ingolfs Triumph aber gar nicht überraschend, wie er Promiflash kurz nach der Entscheidung verriet: "Man hat schon am Anfang gespürt, dass Ingolf ein Publikumsliebling ist und dass er das Können hat. Oft gibt es lustige Kandidaten, die nicht wirklich tänzerisch auf dem Niveau sind. Aber er ist gut und lustig."

Auch Jury-Oberhaupt Joachim Llambi (53) hatte kurz vor dem großen Finale den richtigen Riecher. Wenige Stunden vor der spannenden Live-Show betonte er noch im Gespräch mit Bild: "Ingolf will den Leuten unbedingt zeigen, dass er auch in seinem Alter noch mithalten kann. Von den drei Finalisten ist er der Greifbarste. Ihm könnte ein Überraschungscoup gelingen, weil er sehr beliebt ist und das Publikum unterhalten kann!"

Promiflash Vadim Garbuzov, Profitänzer

WENN.com Joachim Llambi hinter dem "Let's Dance"-Jurypult

Florian Ebener / Getty Images Komiker Ingolf Lück bei "Let's Dance", 2018

