Erster Hinweis auf Anna Maria Damms (22) Baby. Am 7. Juni hat die Ex-Germany's next Topmodel-Kandidatin in der 39. Schwangerschaftswoche endlich ihren ersten Nachwuchs auf die Welt gebracht. Zusammen mit Freund Julian Gutjahr (21) freute sich die junge Mutter über eine kleine Tochter. Während Anna und Julian im Moment ihre ersten Stunden als frischgebackenen Eltern genießen, warten die Fans der Netzstars natürlich auf weitere Baby-Infos. Die sollen sie jetzt bekommen: Anna Maria postet das erste Foto ihrer Maus!

Und die scheint schon mal die Modelgene ihrer hübschen Mama geerbt zu haben. Zwar bekommen die Follower des Webstars bis jetzt nur eine Hand des Babygirls zu sehen, die schreit aber schon nach der einer kleinen Lady. Anna Maria schreibt in ihrer Instagram-Story dazu: "Nails on fleek." Für neugierige Bewunderer der 22-Jährigen gibt es neben dem ersten Pic vom Baby auch noch einen weiteren Schnappschuss. Der zeigt die mehr oder weniger frisch aussehenden Eltern. Trotz Erschöpfung ist ihnen die Freude über ihr gemeinsames Glück jedoch deutlich ins Gesicht geschrieben.

Doch auch nach der erschöpfenden Geburt denkt Anna Maria gar nicht daran, sich eine Pause von ihrer Arbeit als YouTuberin zu gönnen. Sie kündigt bereits jetzt für die kommenden Tage ein neues Video auf ihrem Kanal an. Ob die Fans dann auch ihren Fratz von Kopf bis Fuß bewundern können?

Instagram/annamariadamm Die Hand von Anna Maria Damms Baby

Anzeige

Instagram/annamariadamm Anna Maria Damm und Julian Gutjahr im Krankenhaus

Anzeige

Instagram / annamariadamm Anna Maria Damm und ihr Freund Julian Gutjahr

Anzeige

Meint ihr, Anna Maria präsentiert bald ein komplettes Foto ihres Babys? Ganz bestimmt. Ich glaube, sie lässt sich noch etwas Zeit. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de