Sandra Bullock (53) ist bekannt aus zahlreichen Filmen. Sei es als Darstellerin, Produzentin oder Synchronsprecherin. Die Schauspielerin ist einer der größten Stars in Hollywood. Doch der Erfolg interessiert die Brünette reichlich wenig, wenn es um ihre Adoptivkinder Louis und Laila geht. Dass die beiden zu ihr gefunden haben, empfindet sie als Schicksal. In einem Interview wurde die sonst so toughe Sandra deshalb jetzt richtig emotional.

In einem Interview mit Today berichtete der "Selbst ist die Braut"-Star: "Als ich Mama wurde, habe ich festgestellt, dass ich genau das sein sollte. Nicht Schauspielerin, sondern Mutter." In ihren Vierzigern sei es immer unwahrscheinlicher geworden, dass sie überhaupt jemals eine Familie gründen würde. Während des Hurrikans im Jahr 2005 erfuhr sie vom damals drei Monate alten Louis aus New Orleans. Sofort entschieden sie und ihr damaliger Ehemann Jesse James (49) sich für die Adoption des Jungen. "Ich habe ihn angesehen und gesagt 'Da bist du ja' und es war, als ob er schon immer bei mir gewesen wäre."

Ihr Sohn ist auch der Grund für die Adoption von Laila. Louis hat sich so sehr ein Geschwisterchen gewünscht, dass sich Sandra selbst immer mehr Gedanken über ein zweites Kind machte. Knapp drei Jahre später wurde auch die sechsjährige Laila ein Teil der Bullock-Familie. Der Hollywood-Star hofft, mit seiner Geschichte auch weitere Familien dazu zu bringen, Kinder zu adoptieren. "Es gibt hunderttausend Kinder, die bereit sind, dein Kind zu sein. Du bist eine Mutter, sobald du beschließt, die Liebe dieses Kindes anzunehmen."

Ivan Nikolov/WENN.com Sandra Bullock bei der "Ocean's 8"-Weltpremiere

Jackson Lee / Splash News Sandra Bullock am "Ocean's 8"-Set in New York

Rob Latour / Splash News Sandra Bullock

