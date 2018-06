Schmusesänger Ed Sheeran (27) verdreht seinen Fans regelmäßig mit romantischen Songs und gefühlvollen Texten den Kopf. Immer wieder taucht er mit seinen Hits in den Charts auf. Jetzt hat er sich bis an die Spitze vorgekämpft! Der aufgeweckte Brite hat sich gegen Stars wie Little Mix, Coldplay und Calvin Harris (34) durchgesetzt. Nun ist er in Großbritannien auf Platz 1 der meistgehörten Musiker im Jahr 2017.

Das Musik-Lizenz-Unternehmen Phonographic Performance Limited, kurz PPL, hat sämtliche Song-Wiedergaben des Jahres 2017 in Großbritannien zusammengerechnet. Dabei hat sich herausgestellt, dass Ed Sheeran der meistgespielte Musiker des Vorjahres ist. "Dabei gilt nicht nur, wie oft die Künstler im Radio oder Fernsehen laufen", erklärt PPL-Chef Peter Leathem laut Radiotoday, "sondern auch, wie oft die Songs von Unternehmen in der Öffentlichkeit gespielt werden." Mit seinem Hit "Shape Of You" beanspruchte der Rotschopf noch dazu den ersten Platz der meistgehörten Tracks. "Castle On The Hill" landete auf Platz 3.

Momentan tourt Ed Sheeran mit seinem Album "Divide" quer durch Europa. Ab dem 19. Juli ist er für fünf Konzerte auch in Deutschland unterwegs. Wer sich noch ein Ticket für den Musiker ergattern möchte, kommt allerdings zu spät. Denn die sind seit September letzten Jahres ausverkauft.

