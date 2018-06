Johannes Haller und Yeliz Koc (24) verbringen nicht nur viel Zeit miteinander, jetzt schwingen sie auch noch gemeinsam die Hüften! Seit Tagen wir spekuliert, ob die beiden Bachelor in Paradise-Stars ein Paar sind. Sogar verdächtige Fotos sind bereits aufgetaucht! Jetzt heizen die schöne Brünette und der Bodensee-Boy einmal mehr selbst die Liebesgerüchte an: In einem Instagram-Clip zu Pietro Lombardis (26) Megahit "Phänomenal" kommen sich Johannes und Yeliz Hüften schwingend ziemlich nahe.



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de