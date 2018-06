Dieser Royal ist ein echter Frechdachs. Bereits bei der Hochzeit von Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) bot Prinzessin Charlotte (3) den Hingucker schlechthin: Sie streckte der jubelnden Menge ihre Zunge entgegen. Schon bei den Proben zur Trauung sollen sie und ihr Bruder George (4) für ordentlich Wirbel und eine Änderung des Ablaufs der Zeremonie gesorgt haben. Nach der großen "Trooping the Colour"-Parade trieb Charlotte nun wieder ihren Schabernack.

Im Anschluss an die große Militärparade Queen Elizabeth II. (92) zu Ehren versammelte sich die britische Königsfamilie auf dem Balkon des Buckingham Palace. Die Dreijährige stand vor ihrer Mutter Kate (36) und Papa William (35) und war in der ersten Reihe mit am besten zu sehen. Während die Erwachsenen plauderten, musste der royale Sonnenschein seine Albernheit einfach herauslassen: Sie hielt sich an der mit Samt bezogenen Balustrade fest, öffnete ihren Mund und brachte ganz keck ihre Zunge zum Vorschein. Ein kurzer Augenblick, den Charlottes Eltern wohl kaum mitbekommen haben, auch wenn William später noch ein wenig mit der Rasselbande schimpfte.

Für die einzige Tochter des Zweiten in der britischen Thronfolge war der Pflichtauftritt auf dem Balkon insgesamt wohl eher ein unschönes Erlebnis. Der Blondschopf stürzte nämlich noch über eine Empore. Nur Mama Kate konnte die Tränen des kleinen Blaublüters trocknen.

Splash News Prinzessin Charlottte, Prinz Charles, Herzogin Kate, Prinz Harry und Herzogin Kate

DANIEL LEAL-OLIVAS/AFP/Getty Images Die Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace

Chris Jackson/Getty Images Die royale Familie bei Trooping the Colour 2018

