Mit diesem Prosit hat an diesem Abend wohl niemand gerechnet! Helene Fischer (33) begeisterte das Publikum der Mannheimer SAP-Arena am vergangenen Freitag nicht nur mit ihrer fulminanten Show, sondern auch mit ihrer Trinkfestigkeit. Die Schlagersängerin schnappte sich kurzerhand eine Maß Bier und trank den Liter ohne abzusetzen in schlappen 16 Sekunden. Der unerwartete Programmpunkt hatte allerdings einen guten Grund: Ihr Entdecker befand sich an diesem Abend in der Konzerthalle. "Ich muss heute Abend noch eine Person erwähnen, die mir sehr wichtig ist: Mein jahrelanger Produzent Jean Frankfurter sieht heute Abend zum ersten Mal die Show. Jean, das ist für dich!”, widmete sie dem 69-jährigen Musikguru ihren XXL-Schluck.



