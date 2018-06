Ist bunte Farbe jetzt der Schlüssel zum Let's Dance-Sieg? Am vergangenen Freitag holte Ingolf Lück (60) mit seiner Partnerin Ekaterina Leonova (31) den Pokal in der Tanzshow. Nach Monaten voller Höhen und Tiefen wurden sie von der Jury und den Zuschauern mit dem Titel "Dancing Star 2018" geehrt – auch dank ihrem sehr unterhaltsamen Freestyle zur Filmmusik von Shrek – Der tollkühne Held. Tatsächlich sind die beiden nicht die ersten Kandidaten in dem Format, die sich mit bemalten Gesichtern an die Spitze grooven.

Schon im vergangenen Jahr setzte Ekaterina im Finale auf den Farb-Faktor. Zusammen mit Sänger Gil Ofarim (35) lieferte sie damals eine spektakuläre Darbietung zu Songs aus dem Blockbuster Avatar – Aufbruch nach Pandora – ganz in Blau gehüllt und geschminkt, wie die Filmfiguren. Auch im Jahr davor tanzte die diesjährige Moderatorin der Sendung, Victoria Swarovski (24) auf Platz eins. Mit Erich Klann (31) gab sie einen Freestyle zu Hits aus dem Film "Die Maske" zum Besten. Ganz wie Jim Carrey (56) 1994 fegte auch der Profi mit knallgrünem Gesicht über das Parkett.

Die "Let's Dance"-Teilnehmer geben für den Sieg eben nicht nur tänzerisch alles, sondern auch bei ihren Kostümen. Nur für eine ging der Plan nicht ganz auf. Auch Judith Williams (45) hatte sich für ihre "Wicked"-Performance grün anmalen lassen. Es reichte für sie aber nur für den zweiten Platz.

Andreas Rentz/Getty Images Victoria Swarovski und Erich Klann im "Let's Dance"-Finale 2016

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Ekaterina Leonova und Gil Ofarim beim "Let's Dance"-Finale 2017

Anzeige

Florian Ebener/Getty Images Erich Klann und Judith Williams bei ihrem Freestyle im "Let's Dance"-Finale

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de