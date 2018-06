Nach der Trennung von Boris Becker (50) scheint Lilly (41) wieder auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen! Wie das Model und der ehemalige Tennis-Profi vor Kurzem bekannt gaben, scheiterte ihre Beziehung nach 13 Jahren. Die Trennung sei zwar "einvernehmlich" gewesen, trotzdem litt Lilly unter dem Beziehungsaus. Doch nun scheint es für die gebürtige Niederländerin langsam wieder bergauf zu gehen: Bei ihrem ersten Auftritt nach der Trennung von Boris zeigte sich Lilly mit einem strahlenden Lächeln in Los Angeles!

Für das Wohltätigkeitsevent "Cash and Rocket" stieg die 41-Jährige in einen roten Sportwagen und zog mit ihrem sexy Outfit sicher viele Blicke auf sich: Die Single-Lady präsentierte sich in einer knappen roten Ledershorts und mit einem gewinnenden Lächeln. Bei der Veranstaltung touren prominente Frauen durch amerikanische Großstädte, um Spenden für einen guten Zweck zu sammeln.

Von der Trennung, die Boris und Lilly im vergangenen Monat bekannt gaben, hat sich das Model sicher noch nicht ganz erholt. Doch auf den "Cash and Rocket"-Fotos wirkt die Mutter des kleinen Amadeus (8) schon wieder richtig happy. Glaubt ihr, dass Lilly sich wieder besser fühlt? Stimmt ab!

Splash News Lilly Becker bei ihrem ersten Auftritt seit der Trennung von Boris Becker

Sean Gallup / Getty Images Lilly Becker im Jahr 2007

C. Wilson/Getty Images for Laureus Lilly und Boris Becker auf den Laureus World Sports Awards in Monaco

