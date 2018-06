Tanja Tischewitsch (28) ist im Februar 2016 Mama geworden. Der gemeinsame Sohn mit Exfreund Thomas Radeck ist inzwischen zwei Jahre alt. In ihren sozialen Netzwerken zeigt die Brünette immer mal wieder Fotos und Aufnahmen von Ben Francis (2). Erst vor Kurzem teilte der Reality-TV-Star zwei Videos mit seiner Community. Darauf ist deutlich zu sehen, wie groß der Kleine inzwischen geworden ist.

In einem der Videos, die Tanja in ihrer Instagram-Story gepostet hat, sieht man sie mit Ben auf einem Boot. Der Kleine sitzt hinter seiner Mutter und beobachtet das Wasser. Tanja lächelt glücklich in die Kamera. Nur fünf Minuten später folgt ein Video ihres Sohnes auf dem Spielplatz. Er klettert eine Rutsche hoch und springt vor Freude, als er es endlich geschafft hat. Auf der Aufnahme hört man Mama Tanja lachen. Sie kommentiert die Leistung ihres Sprosses mit einem stolzen "Wow, Ben".

Oberhalb der Rutsche wartet ein Mann auf Ben, der aussieht wie sein Papa Thomas. Obwohl die Eltern des kleinen Fratzes getrennt sind, unternehmen die beiden schließlich immer noch viel gemeinsam. So wollen sie als Familie für ihren Sohn da sein.

Instagram / tennylove Tanja Tischewitschs Sohn Ben

Anzeige

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch und ihr Sohn Ben

Anzeige

Instagram / tennylove Tanja Tischewitsch

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de