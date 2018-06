Schluss mit dem Liebesversteckspiel! Ende Mai begann die Gerüchteküche zu brodeln: Ist Ariana Grande (24) kurz nach der Trennung von Mac Miller (26) wieder in festen Händen? Spätestens seit dem gemeinsamen Turtel-Selfie und den Ari-Tattoos steht fest: Pete Davidson (24) hat das Herz der Sängerin im Sturm erobert! Wie vernarrt der Comedian in seine Liebste ist, bewies er jetzt erneut mit süßen Worten.

Am Montag teilte Ariana auf ihrem Instagram-Account stolz das aktuelle Vogue-Cover. Darauf zu sehen: Die Musikerin mit offenen Haaren und einem dezenten, natürlichen Make-up. Nicht nur die Fans sind hin und weg von den Aufnahmen – auch Pete scheinen die schönen Fotos seiner Freundin zum Schmelzen zu bringen. "Hm, hi. Ich bin der glücklichste Contest-Gewinner aller Zeiten!", schrieb er unter Aris Post. Die verliebte Musikerin konnte dieses Kompliment nicht auf sich beruhen lassen und antwortete ihrem Lover: "Nee, das bin ich!"

Während es zwischen der 24-Jährigen und dem "Saturday Night Live"-Star nicht besser laufen könnte, scheint eine Person von der Beziehung nicht viel zu halten: Petes Ex-Freundin Cazzie Davids! Sie witzelte erst vor wenigen Tagen über die Liebesnews ihres Verflossenen. "Ich war in Afrika, was habe ich verpasst?", war ihre schlagfertige Frage an ihre Instagram-Follower.

britishvogue/Instagram Ariana Grande auf dem Cover der britischen Vogue

Instagram / petedavidson Pete Davidson und Ariana Grande

cazziedavid/Instagram Cazzie David auf Reisen in Afrika

