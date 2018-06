Ist das der Grund für ihre Beziehung auf der Überholspur? Erst vor wenigen Tagen wurden die Liebesgerüchte um Ariana Grande (24) und Pete Davidson (24) offiziell bestätigt: Die beiden sind tatsächlich ein Paar. Nach dem ersten gemeinsamen Social-Media-Pic kann es der Sängerin und dem Comedian aber offenbar nicht schnell genug gehen. Sie sollen sich mittlerweile schon verlobt haben. Ein Insider behauptet, den Grund für ihre Eile zu kennen.

Sowohl Ariana als auch Pete hätten in der Vergangenheit tragische Erlebnisse verarbeiten müssen – daher haben sie, so eine Quelle gegenüber People, viel gemeinsam. Dem 24-Jährigen mache der heldenhafte und tragische Tod seines Vaters Scott zu schaffen, der bei den Terroranschlägen am 11. September 2001 ums Leben gekommen ist. Die "No Tears Left To Cry"-Interpretin habe immer noch mit den Folgen des Angriffs auf ihr Konzert in Manchester im vergangenen Jahr zu kämpfen.

"Sie hatten beide Schwierigkeiten, das ist also etwas, was sie auf jeden Fall gemeinsam haben. Sie mussten düstere Dinge in jungen Jahren durchstehen", betonte der Informant. Beide würden aufgrund der einschneidenden Erlebnisse unter Angstzuständen leiden. Bei Pete sei außerdem eine Borderline-Persönlichkeitsstörung und Morbus Crohn, eine chronische Darmentzündung, diagnostiziert worden.

Instagram / arianagrande Pete Davidson und Ariana Grande

Anzeige

Instagram / arianagrande Ariana Grande, Sängerin

Anzeige

Bryan Bedder/Getty Images for Samsung Pete Davidson bei einem Charity-Event in New York City

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de