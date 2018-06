Legen sie die Babypläne jetzt erst mal auf Eis? Während einer romantischen Zeremonie in der St. George's Chapel haben sich Prinz Harry (33) und Herzogin Meghan (36) am 19. Mai auf Schloss Windsor das Jawort gegeben. Nur wenige Wochen nach der Hochzeit warten bereits die ersten Royalfans auf Babynews des frisch vermählten Paares. Bis es aber tatsächlich so weit ist, dass Harry und Meghan ihr erstes Kind erwarten, könnte es jedoch noch ein Weilchen dauern. Wie der Kensington Palace bereits vor einigen Tagen bestätigte, geht die erste offizielle Reise für Meghan als Royal zusammen mit ihrem Ehemann nach Australien, die Fidschi Inseln und Tonga. Dort gibt es aktuell jedoch mehrere Ausbrüche des Zika-Virus – eine Fieberinfektion, die besonders für Schwangere sehr gefährlich ist. Für Meghan und Harry ein Grund, noch zu warten?



