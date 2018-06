Bei Johannes Haller und Yeliz Koc (24) geht es zur Sache! Die beiden einstigen Bachelor in Paradise-Singles lernten sich während der Dreharbeiten zur RTL-Kuppelssendung am paradiesischen Traumstrand kennen – die Schmetterlinge fingen aber offenbar erst nach der TV-Show an zu flattern. Die Gerüchteküche um eine mögliche Liaison der beiden Rosenverteiler-Verschmähten brodelt: Nun lassen aufgetauchte Knutschfotos jedoch keinen Raum mehr für Spekulationen!

Auf Social Media sind die zwei bereits unzertrennlich – ihre Lippen bekommen Johannes und Yeliz augenscheinlich ebenfalls nicht mehr voneinander los. Der Ok! liegen Pics vor: Auf denen kuscheln der blonde Segel-Fan und die brünette Beauty und tauschen verliebte Blicke und intime Zärtlichkeiten aus. An der Hafenpromenade von St. Tropez ließen es sich die Turteltauben richtig gut gehen und genossen die Zweisamkeit, abseits der TV-Kameras. Nur eben leider nicht ganz ohne die Linsen der Paparazzi…

Auf der Insel hatte Johannes noch freudig an Bachelor-Babe Svenja von Wrese rumgeknabbert – aus ihnen wurde jedoch nichts. Yeliz hingegen ging sowohl bei Rosenkavalier Daniel Völz (33), als auch bei BiP leer aus – vielleicht hat sie jetzt ja ihr ganz persönliches Liebesglück gefunden.

Instagram / johannes_haller Johannes Haller und Yeliz Koc

MG RTL D Johannes Haller und Yeliz Koc, "Bachelor in Paradise"-Teilnehmer

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc in Monaco

