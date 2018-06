Was geht da eigentlich zwischen Philipp Stehler (30) und GNTM-Gerda (25)? Bei dem einstigen Bachelorette-Boy und der Ex-Castingshow-Teilnehmerin ist in Liebesdingen gerade einiges los. Das blonde Männermodel sucht bei Bachelor in Paradise im TV derzeit noch nach der perfekten Partnerin – allerdings sind die Dreharbeiten bereits abgeschlossen. Die schöne Gerda ist wieder solo – die Neu-Blondine trennte sich erst vor wenigen Monaten von ihrem Ex. Was die TV-Bekanntheiten gemeinsam haben? Sie urlauben gerne – und die zwei verbringen anscheinend gerade zusammen Zeit auf Mallorca. Das beweisen unter anderem ihre Instagram-Bilder, auf denen sie Pics aus denselben Locations posten!



