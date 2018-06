Endlich sieht man den Babybauch! 2013 buhlte Mona Stöckli (35) bei Der Bachelor noch um Rosenkavalier Jan Kralitschka (41) – allerdings ohne Erfolg. Mittlerweile hat die Blondine in ihrem Freund Peter aber die große Liebe gefunden. Vor wenigen Tagen überraschte die Schweizerin dann mit einer besonders schönen Nachricht: Sie erwartet ihr erstes Kind! Nun können ihre Fans sich über ein süßes Baby-Update freuen. Mona zeigt zum ersten Mal ihren Babybauch!

Mit einem Spiegelselfie teilt die 35-Jährige ihre kleine Kugel nur zu gerne mit ihren Instagram-Followern. "Bisher hat man ja noch nicht so viel von meinem Bauch gesehen, aber in den letzten zwei Wochen hat der Gute einen richtigen Sprung nach vorne gemacht", erklärt sie stolz. Die TV-Beauty ist erst im fünften Monat, ist aber bereits total vernarrt in ihr Mini-Bäuchlein. "Ich liebe ihn jetzt schon", schwärmt sie von ihrer Rundung.

Schon die Schwangerschaft selbst haben Mona und Peter mit einem süßen Social-Media-Foto verkündet. Darauf sitzen die beiden Bald-Eltern gemeinsam auf einem Fahrrad und ziehen ein kleines Dreirad hinter sich her. Die schöne Botschaft war ihren Fans damit sofort klar. Ob Mona und ihr Schatz sich auf ein Mädchen oder einen Jungen freuen können, ist noch nicht bekannt.

Instagram / ramonastoeckli Mona Stöckli, Ex-Bachelor-Kandidatin

