Sorgten Viola Kraus (27) und Christian Rauch für den wahrscheinlich peinlichsten Moment der gesamten Bachelor in Paradise-Staffel? In der vergangenen Woche gestand die einstige Miss München ihrem Auserwählten, dass sie in ihm mehr als nur einen guten Freund sehe. Bei der Pärchenbildung für das heutige Finale trafen sich die zwei auf eine Aussprache – und haben ganz offensichtlich komplett aneinander vorbeigeredet!

Während Viola nach dem Gespräch davon ausging, dass sie und Christian eine gemeinsame Zukunft haben, war dieser ganz anderer Meinung und gab ihr einen Korb: Der 35-Jährige packte bereits seine Sachen und wollte sogar auf das Dreamdate verzichten. Als ihr das bewusst wurde, war Viola stinksauer und stellte Christian direkt zur Rede: "Ich fühle mich verarscht von dir", schmetterte die 27-Jährige los. "Die Frage war: 'Wollt ihr den nächsten Schritt gehen?' Den kann ich aber nicht gehen, wenn ich erst jetzt weiß, dass du mehr von mir willst", rechtfertigte sich der Ernährungsberater.

Die aufgeheizten Gemüter kühlten schnell wieder ab: Christian verabschiedete sich und auch Viola blieb nichts anderes übrig, als ebenfalls die Insel zu verlassen. "Ich bin über Stock und Stein gestolpert. Ich habe bis jetzt keinen Partner gefunden, aber was nicht ist, kann ja noch werden", gab sie sich bei ihrer Abreise gelassen.

Alle Infos zu 'Bachelor in Paradise' im Special bei RTL.de

MG RTL D / Arya Shirazi Viola Kraus, "Bachelor in Paradise"-Kandidatin 2018

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Christian Rauch, ehemaliger "Die Bachelorette"-Kandidat

Anzeige

MG RTL D / Arya Shirazi Viola Kraus, Kandidatin der TV-Show "Bachelor in Paradise"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de