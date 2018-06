Schon wieder ein Funke, der einfach nicht übergesprungen ist. Und das machte Bachelor in Paradise-Kandidat Michael Bauer (27) mehr als deutlich. In der vergangenen Woche galten sie noch als das neue Traumpaar auf Ko Samui: Bei einem romantischen Dinner kamen sich Michi und Viola Kraus (27) näher, die blonde Beauty gab an, ein Kribbeln zu spüren, wenn sie in die Augen des Influencers schaut. In der heutigen Folge suchte sie das Gespräch zu ihrem Angebeteten – und holte sich einen Korb, der sich gewaschen hat!

"Es ist zwischen uns nur Freundschaft. Und das habe ich dir schon mal gesagt", machte Michi knallhart deutlich. Und setzte sofort noch einen drauf: "Ich würde dir eigentlich sagen, du bist irgendwie wie eine kleine Schwester für mich." Viola konnte es kaum glauben und konterte: "Du bist schon ein echter Depp!" Michi, der solche Aussagen eher als Blödelei abzutun scheint, war nach dem emotionalen Gespräch der Meinung: "Viola hat es gut aufgenommen."

Sein Grund für die Abfuhr: "Bei dir ist es so eine zickige, pissige Art." Viola sei in der letzten Nacht der Rosen, in der Michi die begehrte Liebesblume von Svenja von Wrese hatte in Empfang nehmen dürfen, extrem sauer gewesen und habe das auch zur Sprache gebracht. Viola beendete das Gespräch mit dem Sunnyboy zwar mit den Worten: "Es ist nicht schlimm", im Einzelinterview verriet sie aber: "Ich weiß jetzt, da ist nur Freundschaft. Aber das schaltet ja nicht meine Emotionen aus." Denkt ihr, Viola gibt jetzt auf? Stimmt ab!

