Sebastian Fobe (32) hat in den vergangenen Wochen heftige Kritik einstecken müssen. Bei Bachelor in Paradise flirtet der Fitnesstrainer, was das Zeug hält und will sich dabei offensichtlich nicht festlegen. Ob Carolin Ehrensberger, Viola Kraus (27), Carina Spack, Annika Körner oder Janika Jäcke (29) – sie alle sind dem Charme des Hannoveraners erlegen. Doch mittlerweile ist sich zumindest eine seiner Verflossenen sicher, dass man Sebastian nicht über den Weg trauen kann – und zwar Viola.

Im Interview mit Bild spricht die ehemalige Bachelor-Kandidatin nun Klartext und fällt ein knallhartes Urteil: "Er spielt mit den Frauen und das ist ein absolutes No-Go!" Sie habe sich nur auf Sebastian eingelassen, weil zum Zeitpunkt ihres Einzugs noch nicht klar war, dass er eine Frau nach der anderen bezirzt. Weshalb ihre Mitstreiterinnen den 31-Jährigen trotzdem noch anhimmeln, ist der Singlelady ein Rätsel: "Ich kann mir nicht erklären, warum die anderen Mädels das mit Sebastian noch mitmachen. Wenn ich das Ganze gesehen hätte, mit Annika, Janika oder Carina, dann hätte ich als Frau gesagt: ‚Nein, nein, nein!'."

Sebastian selbst kann den ganzen Ärger um seine Person überhaupt nicht nachvollziehen – schließlich sei er ja auf Ko Samui, um Frauen kennenzulernen. Und er könne ja auch nichts dafür, dass die Mädels ihn ständig auf ein Einzel-Date einladen. In der vergangenen Folge des Kuppelformats überreichte er Annika eine Rose. Ob die beiden das Paradies als Paar verlassen, wird sich am Mittwochabend im Finale zeigen.

