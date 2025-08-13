Geduld gefragt: Chappell Roans neues Album in weiter Ferne

Chappell Roan (27) lässt sich Zeit für ihr zweites Album. Mit ihrem 2023 erschienenen Debütalbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess" feierte die Sängerin große Erfolge und erhielt dieses Jahr einen Grammy als beste Newcomerin. In einem Interview mit Vogue verriet sie nun aber, dass ihr zweites Album noch lange auf sich warten lassen könnte. "Es gibt kein Album. Es gibt keine Sammlung von Songs", teilte sie offen mit. Nach ihrem Durchbruch mit der Single "Pink Pony Club" im Jahr 2020 wolle sie sich erneut mehrere Jahre für den kreativen Prozess nehmen. "Es hat fünf Jahre gedauert, das erste Album zu schreiben, und es wird wahrscheinlich mindestens fünf dauern, das nächste fertigzustellen", verriet sie.

Im Gespräch betonte Chappell, dass sie sich selbst keinen Druck machen möchte. Kommentare wie "Sie ist überall, nur nicht im Studio" würden sie nicht beeinflussen. "Ich glaube nicht, dass ich gute Musik mache, wenn ich mich zu irgendetwas zwinge", sagte sie. Erst im März erschien ihre Single "The Giver", kurz darauf folgte "The Subway". Doch auch diese Veröffentlichungen sollen nicht überstürzt als Teil eines Albums angesehen werden. Vielmehr legt die Sängerin Wert darauf, ihrer Kreativität Raum und Zeit zu geben. "Selbst wenn ich jeden Tag zwölf Stunden im Studio wäre, würde das nicht bedeuten, dass ihr ein Album schneller bekommt."

Mit ihrem Debütalbum und Songs wie "Pink Pony Club" hat Chappell ihren Platz in der Musikwelt auf beeindruckende Weise eingenommen. Selbst die britischen Royals feierten den Song kürzlich. Chappells Fans schätzen nicht nur ihre eingängigen Melodien, sondern auch ihre ehrlichen Texte, die oft persönliche und emotionale Geschichten erzählen. Trotz des Erfolgs bleibt sie bodenständig und teilt in Interviews gerne Einblicke in ihren Schaffensprozess, der von Geduld und Hingabe geprägt ist.

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

Getty Images Sängerin Chappell Roan bei der Met Gala im Mai 2025 in New York

