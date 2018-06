Tom Wlaschiha (44) weiß, was alle wissen wollen! Der deutsche Schauspieler spielt bei Game of Thrones “den Gesichtslosen” Jaqen H'ghar. Zum ersten Mal tauchte Tom in seiner Rolle in Staffel zwei auf und wurde zuletzt in der sechsten Serien-Reihe gesehen. In der siebten Staffel fehlte vom Mann ohne Gesicht aus Braavos allerdings jede Spur. Promiflash hakte bei dem Ausnahmetalent nach: Ist er im finalen achten Teil des Fantasy-Abenteuers wieder dabei? "Ich darf nichts sagen", hielt sich der Wahl-Berliner bedeckt. Er musste es natürlich spannend machen. Schließlich wird das Geheimnis um die Story extrem stark behütet. Eines interessierte uns dann aber noch: Weiß Tom, wie die allerletzte "Game of Thrones"-Staffel endet? Seine verschmitzte Antwort: "Ja! Was zahlst du?"



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de