Kylie Jenner (20) wurde vergangenen Februar zum allerersten Mal Mami. Zwar verheimlichte sie ihre Schwangerschaft vor den Fans, doch seit der Geburt ihrer Tochter Stormi postete sie regelmäßig süße Schnappschüsse: Egal, ob die Kleine darauf beim Schmusen mit ihrer Mama oder schlafend zu sehen ist – alle Bilder kommen bei den Followern gut an. Für die gibt es nun aber schlechte Nachrichten: Kylie hat nahezu sämtliche Fotos von Stormi von ihren Social-Media-Accounts gelöscht!

Kürzlich teilte die Beauty auf ihrem Instagram-Profil ein Foto, auf dem der Kopf ihrer Tochter nur zum Teil sichtbar ist. Daraufhin fragte ein User, warum der Keeping up with the Kardashians-Star die Kleine rausgeschnitten habe. Kylie antwortete ihm: "Ich poste gerade keine Fotos von meinem Mädchen." Damit ist wohl bestätigt, dass ihre Fans in nächster Zeit auf neue Schnappschüsse des Jenner-Sprosses verzichten müssen. Und nicht nur darauf: Auch von den bereits veröffentlichten Bilder ihres Töchterchens sind nur noch sehr wenige online – und auf diesen ist das Gesicht von Stormi verborgen!

Eine Begründung für Stormis Online-Auszeit gab der Reality-TV-Star nicht. Die anderen Mamis in ihrer Familie, wie Khloe (33) und Kim Kardashian (37), zeigen ihre Babys nach wie vor via Social Media – allerdings verwenden sie für die Pics von True und Chicago häufig verzerrende Gesichtsfilter.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, Tochter von Kylie Jenner und Travis Scott

instagram / kyliejenner Kylie Jenner und Baby Stormi Webster

Angela Weiss / Getty Images Kim Kardashian und ihre jüngere Schwester Khloe

