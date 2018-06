Für kurze Zeit wird Brad Pitt (54) seine Kids ganz für sich allein haben! Seit knapp zwei Jahren herrscht zwischen dem Schauspieler und Angelina Jolie (43) ein erbitterter Rosenkrieg: Nach dem Eheaus des einstigen Hollywood-Traumpaares wollte die brünette Beauty die Fürsorgepflicht für die sechs gemeinsamen Kinder für sich allein. Im April glätteten sich die Wogen dann – Angie und Brad einigten sich auf ein gemeinsames Sorgerecht. Doch nun wurde dem sechsfachen Dad zumindest für diesen Sommer mehr Zeit mit seinen Lieblingen zugesprochen!

Das entschied jetzt das Los Angeles Superior Court, wie das US-Magazin Radar Online erfahren hat. Während Angelina für die Dreharbeiten zu "Maleficent 2" im Sommer in Großbritannien vor der Kamera steht, darf Brad mehr über seine Stammhalter bestimmen – im Zeitraum vom 1. Juni bis zum 10. August. Jeder Tag ist dabei penibel durchgetaktet und unterschiedlich strukturiert: So wird der "Fury"-Darsteller an manchen Tagen nur wenige Stunden die volle Aufsicht für seine jüngsten Knirpse haben – vom 08. bis 14 Juli hingegen bekommt er das volle Sorgerecht. Diese Zeit werden die Jolie-Pitt-Sprösslinge abwechselnd in England und Amerika verbringen. In diesen zwei Monaten hat Richter Ouderkirk Angelina zudem verboten, die digitalen Handykonversationen zwischen ihren Kindern und ihrem Ex-Mann zu überwachen.

Diese temporäre Aufsichtsvereinbarung betrifft vorerst Brads Knirpse Pax (14), Zahara (13), Shiloh (12), Knox (9) und Vivienne (9) – ausgenommen ist der älteste Sohn Maddox (16). Über seine langfristige Vormundschaft wird am 13. August verhandelt. Nach einem Streit mit seiner Mutter will der Teenager in Zukunft lieber bei seinem Vater leben.

Jason Merritt/Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt bei der Premieren-Gala von "By the Sea"

TORU YAMANAKA/GettyImages Angelina Jolie und Brad Pitt mit ihren sechs Kindern in Tokio

Frederick M. Brown / Getty Images Angelina Jolie, Brad Pitt und Sohnemann Maddox im Jahr 2013

