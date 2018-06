Daniela Katzenberger (31) hat momentan wohl Spaß an optischen Veränderungen. Erst kürzlich sorgte ein Foto des TV-Stars mit wesentlich dunklerem Haar für Aufsehen bei den Fans. Lust auf einen Style-Wechsel hätte die Katze schon, allerdings hängt sie auch sehr an ihrem Markenzeichen: der platinblonden Wallemähne. Heute tauscht sie die aber mal gegen eine voluminöse Perücke in Pink mit Glitzerkrönchen, wie sie bei Instagram zeigt. Das Ganze ist aber nicht für einen Barbie-Look, sondern für den Geburtstag des Musicals "Starlight", für den sie sich in eine der Figuren verwandelt.



