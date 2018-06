Sebastian Fobe (32) hat sich im Kuppelformat Bachelor in Paradise zum waschechten Frauenschwarm entwickelt: Der smarte Hannoveraner flirtete und kuschelte gleich mit sechs Inselladys, was das Zeug hält. Während einige der Promidamen gerne zu innigeren Momenten mit dem Ex-Bachelorette-Boy bereit gewesen wären, verhielt sich Sebastian eher unbeeindruckt – er verteilte keine Küsse! Im großen Finale am Mittwoch muss sich der Bartträger aber für ein Girl entscheiden – wer könnte Sebi am besten gefallen?

Promiflash hakt bei zwei bereits ausgeschiedenen Inselkolleginnen nach und bekommt erstaunliche Einschätzungen. Carolin Ehrensberger bandelte selbst mit dem Hottie in der Show an – konnte aber nicht durch seine harte Schale durchdringen. Die Blondine ist nun überzeugt, dass Sebi eigentlich nur an einer Dame Interesse hat: "Ja, also ich denke, dass ihm Carina eventuell am meisten zusagt, weil sie ja auch eine sehr lockere Person ist und sich nicht in selbst aufgestellten Grundsätzen verliert." Zwischen Ex-Bachelor-Kandidatin Carina Spack und dem 1,94-Meter-Riesen knisterte es bereits in den vergangenen Folgen – die beiden teilten neben lieben Worten füreinander auch kuschelige Dates.

Ex-BiP-Kandidatin Saskia Atzerodt (26) ist da ganz anderer Meinung. Die ebenfalls Verschmähte von Sebi denkt nicht, dass sich der Hüne überhaupt ernsthaft für eine Lady interessiert, wie sie Promiflash verrät: "Ich glaube, für Sebastian ist nicht die richtige Frau im Paradies."

