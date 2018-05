Ist sie jetzt endlich die Richtige? Sebastian Fobe (32) flirtete bei Bachelor in Paradise fleißig mit den Girls und ist der einen oder anderen auch schon etwas näher gekommen. Doch nach den ersten romantischen Momenten verpasste der ehemalige Bachelorette-Kandidat den Damen stets einen Korb. In der letzten Folge machte er nach Viola Kraus (27) nun Carina Spack schöne Augen, gefährdete damit sogar seine Freundschaft mit Kumpel Niklas Schröder (29). Am Ende bekam er die Rose auch von der Blondine und deutet nun auch die Fortführung ihrer Lovestory an.

"In erster Linie möchte ich mich bei Carina Spack für Ihre Rose und ihr Vertrauen bedanken. Wir beide kommen uns immer näher und ich freue mich auf die nächste Zeit, meine Princess Carry", verriet Sebi direkt nach Ausstrahlung auf Instagram. Glaubt man seinen Worten, dürfen die Zuschauer sich also kommende Woche auf mehr Emotionen und Romantik bei den beiden freuen. Auch Carina gab in einem Post zu, dass der Bartträger es ihr angetan hat: "Heute war es eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Doch letztendlich musste ich mich für denjenigen entscheiden, der für mich am ehesten für eine Partnerschaft in Frage kommen würde."

Für Viola Kraus war die vergangene Woche im Paradies nicht leicht. Nach zwei Dates mit Sebastian gab er ihr schließlich doch einen Korb. Zu dieser Entscheidung steht der 32-Jährige aber nach wie vor: "Wie du weißt, verlasse ich mich immer auf mein Herz und mein Gefühl. Sobald ich merke, dass sich diese nicht so entwickeln, muss ich ehrlich sein. Du weißt auch, dass ich dich mag und dir nichts Böses wollte/will."

