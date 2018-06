Erst kürzlich zeigte sich Amy Schumer (37) als Star im neuen Kinofilm "I Feel Pretty" (zu Deutsch: Ich fühle mich schön). In der Komödie geht es darum, wie sehr Frauen ihr eigenes Glück von ihrem Äußeren abhängig machen. Passend dazu gab Amy vor Kurzem bekannt, wie viel besser sie sich fühlt, seit sie sich keine Gedanken mehr über ihr Aussehen macht.

"Ich denke nur noch selten darüber nach, wie ich aussehe", erklärte die Blondine in einem Interview mit The Cattwalk. "Es ist so befreiend, man schafft mehr und wird ein ganzes Stück glücklicher." Außerdem sei es wichtig, sich wirklich damit zu beschäftigen, sich selbst zu lieben und keinen Wert auf kleine Rückschläge zu legen. "Menschen wollen immer noch, dass Frauen sich darauf konzentrieren, in erster Linie liebenswert zu sein und das lehne ich ab!"

Auch Ehemann Chris Fischer soll viel zu Amys neuem Selbstbewusstsein beigetragen haben. Erst im Februar hat sie ihrem Schatz heimlich das Jawort gegeben. "Er ist ein großartiger Partner. Wir vervollständigen einander nicht, sondern unterstützen den anderen und machen uns gegenseitig Komplimente", schwärmte die New Yorkerin. "Ich liebe diesen Spinner!"

Xavier Collin/IPA/Splash News Amy Schumer bei der Premiere zu "I feel pretty"

Anzeige

Instagram / amyschumer Amy Schumer und Chris Fischer in ihren Flitterwochen in Rom

Anzeige

Instagram/amyschumer Chris Fischer und Amy Schumer

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de