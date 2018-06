Paris Hilton (37) ist seit einiger Zeit glücklich verliebt. In seinem Freund Chris Zylka (33) scheint das Model die große Liebe gefunden zu haben. Schließlich ist Paris in letzter Zeit schon fleißig dabei, Nachwuchs zu planen. Denn in Zukunft möchte sie mindestens zwei Kinder um sich herum haben. Erst kürzlich stellte das It-Girl ein Foto ins Netz, das es selbst mit süßen elf Jahren zeigt.

Auf Instagram teilte Paris vor wenigen Tagen ein Foto, auf dem sie in einem bunten Kleid mit pinken Stilettos, schwarzer Handtasche und einer Sonnenbrille zu sehen ist. "Beim Verkleiden in Mamas Kleiderschrank", schrieb die Amerikanerin. "Ich habe ihr Moschino-Kleid mit elf Jahren gerockt!" Zusätzlich versah sie das Bild mit dem Hashtag "BabyParis".

Neben ihrer Karriere scheint auch Paris' Familienleben super zu laufen. Immer wieder bekunden sie und ihr Chris auf ihren Social-Media-Profilen ihre Liebe zueinander. Erst Anfang des Jahres gaben die beiden ihre Verlobung bekannt.

Cindy Ord/Getty Images for Beautycon Paris Hilton auf der Beautycon-Auftaktparty 2018

Presley Ann/Getty Images For Lanyu Paris Hilton bei der New York Fashion Week

Instagram / parishilton Paris Hilton und Chris Zylka

