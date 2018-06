Für ihr Moderationsdebüt bei Let's Dance hatte Victoria Swarovski (24) vor allem in den ersten Wochen des TV-Wettbewerbs ordentlich Kritik einstecken müssen. Als Nachfolgerin von Sylvie Meis (40) hatte sie es nicht gerade leicht – eine Tatsache, die die Blondine zunächst sichtlich aus der Ruhe brachte. Entmutigen ließ sich Victoria von den Netz-Stimmen aber nicht und verbesserte sich von Show zu Show. Kurz nach dem großen Finale zogen die diesjährigen Kandidaten jetzt ein Fazit – und stärken der Neu-Moderatorin den Rücken!

Im Promiflash-Interview verriet Bela Klentze (29): "Ich finde, Victoria hat eine unglaubliche Entwicklung durchgemacht. Ganz am Anfang hat man gemerkt, sie ist nervös, das ist ganz normal. Aber was da mit der Zeit entstanden ist und wie locker sie jetzt ist... Sie improvisiert, sie geht auf alles ein." Besonders sei es aber ihre krasse Menschlichkeit, die ihn beeindrucke – und die kam auch bei Tina Ruland (51) an: "Ich fand sie toll, extrem sympathisch, menschlich so entzückend zu sein – eine tolle Frau."

Auch die übrigen Kandidaten wie Heiko Lochmann (19) outeten sich im Gespräch mit Promiflash als echte Vici-Fans. Profitänzer Vadim Garbuzov (31) appellierte trotzdem noch einmal an die Zuschauer, ihr auch weiterhin die Chance zu geben, sich zu verbessern: "Es gibt für jeden immer ein erstes Mal. Die Moderation bei 'Let's Dance' war Victorias erster Job und man muss ihr die Chance geben, sich zu entwickeln." Der mehrfache Tanzweltmeister sähe Victoria als Bereicherung für die Show – doch ob sie sich 2019 erneut der Herausforderung stellt?

Florian Ebener/Getty Images Bela Klentze bei der 9. "Let's Dance"-Show

Florian Ebener / Getty Images Victoria Swarovski und Daniel Hartwich bei "Let's Dance"

Lukas Schulze/GettyImages Tina Ruland und Vadim Garbuzov bei "Let's Dance" 2018

