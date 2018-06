Tyra Banks (44) ist ein Heidi Klum (45)-Fan! Die beiden Topmodels kennen sich nicht erst seit ihrer gemeinsamen Jurytätigkeit bei America's Got Talent, sondern bereits von ihrer Arbeit bei den Victoria's Secret-Fashionshows – dort liefen die zwei Schönheiten schon oft gemeinsam in märchenhaftesten Outfits über den Laufsteg des Dessouslabels. Anscheinend ist zwischen den beiden Beautys mit der Zeit eine tiefe Verbundenheit entstanden: Tyra schwärmte jetzt via Social Media in den höchsten Tönen von Heidi!

Die 44-Jährige postete auf ihrem Instagram-Profil eine süße Widmung an ihre Modelkollegin: "Heidi Klum ist einer der wunderschönsten Menschen, den ich kenne, sowohl von innen als auch von außen. Sie strahlt immer eine unglaubliche Liebenswürdigkeit aus". Deswegen sei die aktuelle Freundin von Tom Kaulitz (28) aber nicht nur ein nettes Mäuschen: "Auch wenn viele denken, dass man mit dieser freundlichen Art kein Supermodel mit Kämpfernatur sein kann, ist Heidi eine der stärksten Ladys, die ich kenne und so sehr liebe."

Zu den schwärmenden Zeilen veröffentlichte die Moderatorin ein lustiges Selfie: Während Heidi mit ihrem breiten Lächeln eine eher klassische Pose für das Freundinnen-Pic wählte, zog Tyra eine ulkige Grimasse mit ausgestreckter Zunge. Die beiden Mädels scheinen sich wirklich nahe zu stehen!

Getty Images Tyra Banks für Victoria's Secret 2015

Timothy A. Clary / Getty Images Heidi Klum bei der Victoria's Secret Fashion Show 2001

Evan Agostini/Getty Images Tyra Banks und Heidi Klum im Jahr 2005

