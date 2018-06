Die GZSZ-Fans sind in Aufruhr: Vor etwa zwei Jahren mussten die Fans der erfolgreichen Vorabend-Daily von einem beliebten Charakter Abschied nehmen: Nach acht Jahren kehrte Tayfun Baydar (43), der als Tayfun Badak nicht nur das Herz von Serienfrau Emily Höfer (Anne Menden, 32) erobert hatte, dem Kolle-Kiez den Rücken. Zwei Jahre nachdem die letzte Klappe für den gebürtigen Hamburger gefallen ist, heizt er mit einem Social-Media-Post nun die Gerüchteküche an: Feiert Tayfun bald sein GZSZ-Comeback?

Auf Instagram sorgte der 43-Jährige jetzt für Verwirrung. Zu einem Bild, auf dem er für Serienfotograf Sebastian Geyer vor einer Mauer posiert, teilte der Schauspieler die verdächtigen Hashtags #gzsz, #diemauersteht und #actorslife. Zahlreiche User sind in den Kommentaren heftig am Spekulieren: Sollten die Hashtags etwa versteckte Hinweise auf ein baldiges Serienwiedersehen mit dem Ex-Star sein? Promiflash hat bei RTL-Sprecher Frank Pick nachgehakt – die Tayfun-Fans müssen stark sein: "Auch wenn wir alle bei GZSZ den lieben Kollegen Tayfun Baydar, wie auch die Rolle Tayfun, sehr vermissen, so ist eine Rückkehr derzeit nicht geplant und damit keine Option."

Besonders der Handlungsstrang um Emily, Tayfuns Ex-Frau, scheint den Serienmachern aktuell keinen Spielraum für eine Rückkehr des türkischstämmigen Wahl-Berliners zu lassen: "Emily ist wieder glücklich – mit Paul. Für ihren Ex wäre kein Platz mehr in ihrem Herzen...", erklärte Frank Pick auf Promiflash-Anfrage.

RTL / Rolf Baumgartner Jörn Schlönvoigt, Tayfun Baydar und Anne Menden in ihren GZSZ-Rollen Philip, Tayfun und Emily

Anzeige

Facebook / Tayfun Baydar Tayfun Baydar, Schauspieler

Anzeige

RTL / Rolf Baumgartner Emily (Anne Menden) und Tayfun (Tayfun Baydar) in GZSZ-Folge 6.029

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de