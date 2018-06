Himmlische Nachrichten für die Engelfreunde: Es gibt Nachwuchs! Vor einem Jahr konnten die Schwiegertochter gesucht-Fans mitverfolgen, wie sich Guido und Anke ineinander verliebten. Die beiden krönten ihr Glück zum Ende der Kuppelshow-Staffel um Moderatorin Vera Int-Veen (50) sogar noch mit ihrer Verlobung. Nun steht ein weiterer Schritt für die Bald-Brautleute an: Das putzige Paar freut sich gerade auf sein erstes gemeinsames Baby!

Wie RTL bekanntgab, erwarten der Systemgastronom und die Baumarktkassiererin jetzt Nachwuchs. Und da jubelt nicht nur das verliebte Duo: Guido kann auf Mama Sigrid und Bruder Heiko zählen, die ihn auch bei seinem Umzug zu Anke unterstützen werden. In der ersten Folge der neuen Staffel, die am 8. Juli um 19:05 Uhr laufen wird, können die Fans also nicht nur auf ein Wiedersehen mit bekannten Gesichtern hinfiebern, sondern auch auf jede Menge Babyglück!

Guido ist seinem Bruder Heiko nun um einiges voraus – der musste die vorige Staffel ohne Frau an seiner Seite beenden. Ob der einsame Esoterik-Experte in den vergangenen Monaten nun doch noch seine himmlische Herzdame kennen gelernt hat und bald mit seinem Bruder Guido in Sachen Beziehung gleichziehen wird? Spätestens Anfang Juli werden es die Fans erfahren!

MG RTL D Guido, Sigrid und Heiko, bekannt aus "Schwiegertochter gesucht"

RTL Moderatorin Vera Int-Veen

MG RTL D Guido und Anke bei "Schwiegertochter gesucht"

