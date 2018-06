Endlich machen sie es offiziell: Yeliz Koc (24) und Johannes Haller sind wirklich ein Paar! Die beiden TV-Stars lernten sich bei Bachelor in Paradise kennen – erst nach den Dreharbeiten bandelten die Turteltauben dann an. Mit innigen Knutsch-Pics wurden die Liebes-Gerüchte ordentlich angeheizt – jetzt sprechen sie Klartext. Auf Instagram geben die beiden in einer süßen Botschaft ihre Beziehung bekannt: "Wir haben uns einfach verliebt. Wir sind überglücklich!"



