Yeliz Koc (24) und Johannes Haller beim Knutschen erwischt! Der Ex-Bachelorette-Kandidat und das ehemalige Bachelor-Babe lernen sich dieses Jahr bei Bachelor in Paradise kennen. Beide sind inzwischen ausgeschieden – und nach dem Ende der Show sprühen nun die Funken! Promiflash liegen Fotos vor, die offenbaren: Die Reality-Sternchen können am Strand von St. Tropez nicht die Finger voneinander lassen, flirten und küssen, was das Zeug hält.

