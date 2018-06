Sind Jenefer Riili und Matthias Höhn (22) etwa schon Mama und Papa? Die Berlin - Tag & Nacht-Stars kamen im Februar mit den erfreulichen Nachwuchs-News um die Ecke: Mittlerweile haben die Seriendarsteller sogar schon verraten, dass sie einen Jungen erwarten. Für gewöhnlich updaten Jenefer und Matze ihre mitfiebernden Follower via Social Media fast täglich in Sachen Schwangerschaft. Doch seit gestern ist es ruhig um das sonst so aktive Elternpaar in spe geworden – ist das Baby der beiden schon da?

Gut zwei Tage ist es her, dass sich die TV-Beauty via Instagram zu Wort gemeldet hat: Mit einem kugelrunden Bauch-Schnappschuss verkündete Jenefer freudestrahlend, dass sie sich nun in der 39. Schwangerschaftswoche befinde – und sehnsüchtig auf ihren kleinen Milan warte. Auch der überglückliche Bald-Vater hat seit Dienstag nichts mehr gepostet – nicht einmal zu einer Insta-Story ließ er sich seither hinreißen. Die Indizien könnten also für sich sprechen, dass ihr Stolz bereits das Licht der Welt erblickt hat.

Ebenso geheimnisvoll gibt sich das Pärchen, wenn es um ihren Beziehungsstatus geht: Erst vor wenigen Wochen trennten sich die BTN-Stars, beteuerten aber, dass sie gemeinsam für ihren Sohnemann sorgen wollen. Jetzt veröffentlichten Jenefer und Matthias jedoch verdächtige Turtel-Pics, die auf ein romantisches Liebes-Comeback hindeuten.

Instagram / jenefer_riili "Berlin - Tag & Nacht"-Star Jenefer Riili in der 39. Schwangerschaftswoche

Anzeige

Instagram / matthiashnofficial_ Matthias Höhn, "Berlin - Tag & Nacht"-Darsteller

Anzeige

Instagram / jenefer_riili Jenefer und Matthias' Hände

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de