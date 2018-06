Giovanni Zarrella (40) hat Pietro Lombardis (26) WM-Version zu seinem Megahit "Phänomenal" schon längst gehört! Am 15. Juni wird der DSDS-Sieger von 2011 die Neuauflage seiner Nummer-eins-Single mit passendem Text zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2018 veröffentlichen. Sein Bro Giovanni war von Anfang an beim Entstehungsprozess dabei und verrät exklusiv im Promiflash-Interview in Berlin, was die Fans von der Kicker-Neuauflage erwarten können: "Es ist gute Laune für die Weltmeisterschaft. Es ist Pietro Lombardi, wie wir ihn kennen: tolle Stimme, gute Stimmung, großes Herz und alles für die Fußballliebhaber dabei."



