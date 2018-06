Anna Maria Damm (22) bringt am 7. Juni ihr erstes Kind zur Welt. Erst kürzlich darf die Neu-Mami mit der kleinen Eliana das Krankenhaus verlassen und gibt ihren Followern auf YouTube nun ein erstes Baby-Update von Zuhause. Auch zeigt sie den Fans erstmals ganz offen ihren After-Baby-Body, bei dem noch ganz deutlich ein Bäuchlein zu erkennen ist: "Die Hebamme war jetzt gerade da und hat meinen Bauch untersucht, also wie die Gebärmutter sich zurückgebildet hat. Sie meinte, bei mir ist es noch nicht so gut, deswegen ist mein Bauch so aufgebläht."



