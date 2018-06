Es geht wieder wild zu! In Russland startete endlich die Fußballweltmeisterschaft. Mehr als vier Wochen werden 32 Mannschaften aus aller Welt um den begehrten Goldpokal kämpfen und Milliarden Zuschauer werden an ihren heimischen Bildschirmen oder beim Public-Viewing mitfiebern. Selbst Katja Krasavice (21) kann sich dem Charme des Großevents nicht entziehen. Die Erotik-YouTuberin kündigte ihre Vorfreude auf das Turnier jetzt auf gewohnt leicht bekleidete Weise an.

Auf Instagram zeigte sich die Skandalnudel nun in sehr offensiver Pose: Nach vorne übergebeugt, in Stringtanga, High Heels und mit einer Hand im Schritt blickte die Blondine durch ihre Beine in die Kamera. Ihre blanken Pobacken hatte sie sich zudem mit der Abkürzung der ersten WM-Paarung, Russland gegen Saudi-Arabien, verziert. "Wer feiert mit mir den WM-Anstoß von Russland gegen Saudi Arabien", fragte die 21-Jährige in der Bildunterschrift. Ein verruchter Post, für den sie innerhalb weniger Minuten schon knapp 50.000 Likes bekam.

Dass Fußball und Erotik durchaus Hand in Hand gehen, weiß auch Katjas Busenfreundin Micaela Schäfer (34): Die Nacktschnecke nahm zusammen mit Entertainer Andreas Ellermann und Schauspielerin Yvonne Woelke (36) extra einen WM-Song auf. Mit dem schmissigen Discopop-Track soll das deutsche Team zum fünften Titel gefeiert werden.

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavices WM-Eröffnungspost

Instagram / katjakrasavice.mrsbitch Katja Krasavice, YouTuberin

facebook / Micaela Schäfer Micaela Schäfer mit Andreas Ellermann und Yvonne Woelke im Tonstudio



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de