Das könnte heiß werden. Micaela Schäfer (34) ist ein komplettes Erotikpaket. Das Model lässt sich nicht nur in aufreizenden Posen ablichten, sondern sorgt auch mit ihren hotten DJ-Auftritten in jeder Disco für ekstatische Stimmung. Sogar eigene Lieder produziert sie für diese Abende und nach ihren Hits "Partypolizei" und "Venus" kommt jetzt das nächste Highlight aus Micaelas Feder: Sie bringt einen Song zur Fußballweltmeisterschaft heraus.

Auf ihrer Facebook-Seite verkündete die frühere Dschungelcamp-Teilnehmerin jetzt voller Vorfreude, dass sie gerade mit Entertainer Andreas Ellermann und Schauspielerin Yvonne Woelke (36) im Tonstudio an dem Titel arbeitet. Wann genau der Track herauskommt und wie er heißen wird, verriet die 34-Jährige jedoch nicht. Lange kann es allerdings nicht dauern, denn das Turnier startet bereits am 14. Juni. Und einen kleinen Vorgeschmack gibt es auch schon: In ihrem Videopost ist nämlich der schmissige Chorus mit ausgiebigen "Olé"s zu hören.

Ob der Song das DFB-Team genau so beflügelt wie Helene Fischers (33) "Atemlos"-Hit? Bei der letzten Weltmeisterschaft lief der Song der Schlagerqueen in der Kabine der deutschen Mannschaft rauf und runter. Nach dem vierten Titelgewinn in Brasilien durfte die Blondine den Song sogar live auf der Bühne der Berliner Fanmeile mit den Kickern zusammen performen.

Getty Images Europe TV-Persönlichkeit Micaela Schäfer

facebook / Micaela Schäfer Micaela Schäfer mit Andreas Ellermann und Yvonne Woelke im Tonstudio

Markus Gilliar - Pool /Getty Images Helene Fischer, Bastian Schweinsteiger und Mats Hummels auf der Fanmeile 2014

