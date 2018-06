Vor zwei Jahren heirateten Sarah Elena Timpe (32) und Samuel Koch (30) in einer romantischen Zeremonie, die in einer Kutschfahrt und der Feier in einem weißen Zirkuszelt gipfelte. Aber wie klappt es mit der Romantik im Alltagsstress von zwei berufstätigen Schauspielern? Samuel verriet Promiflash: "Sie ist gerade mit den Großeltern in Kroatien, die Diamantene Hochzeit feiern. Ich bin gerade hier und fliege morgen zurück nach Frankfurt. Und sie landet kurz in Frankfurt, weil sie den Urlaub für ein Casting in Köln unterbricht. Und dann haben wir einen romantischen Abend." Wie genau der aussieht, wollte er aber nicht preisgeben.



