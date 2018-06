Lukas Podolski (33) hat den wohl größten Erfolg seiner Fußball-Karriere für immer unter der Haut! Der Profisportler war von 2004 bis 2017 Spieler der deutschen Nationalelf. Gekrönt wurde diese Zeit vor vier Jahren – in Brasilien gewann er die Weltmeisterschaft und durfte den Triumph unter anderem zusammen mit Mats Hummels (29) und Mario Götze (26) vor dem Brandenburger Tor in Berlin feiern. An diesen Sieg möchte sich der gebürtige Pole offenbar für immer erinnern: Den Pokal, den die Mannschaft im Maracanã-Stadion überreicht bekam, ließ er sich auf den Oberarm tätowieren!

"Wir alle träumen davon und kämpfen dafür, ein Weltmeister zu werden", kommentierte Poldi das Instagram-Foto seines Tintenkunstwerkes. Auf dem Bizeps des heutigen Vissel Kōbe-Spielers ist ein detailreicher Siegerpokal zu erkennen – pünktlich zum Eröffnungsspiel der diesjährigen WM in Russland zeigte er das Tattoo seinen Followern nun erneut im Netz. Dabei handelt es sich nicht um das einzige Motiv unter seiner Haut mit Bezug auf seine bewegte Kicker-Karriere: Lukas Knöchel ziert eine Zehn – unter anderem seine Rückennummer in der deutschen Nationalmannschaft.

Natürlich ist auch bei dem 33-Jährigen derzeit das Weltmeisterschafts-Fieber ausgebrochen, auch, wenn er nicht mehr Teil der Mannschaft von Trainer Jogi Löw (58) ist. So drückt er seinen ehemaligen Kollegen auf seinem Social-Media-Kanal fleißig die Daumen für den Wettkampf: "Mission Moskau beginnt! Die Jungs holen sich den fünften Stern!", ist er sich unter einem Pic schon sicher.

Laurence Griffiths/Getty Images Bastian Schweinsteiger und Lukas Podolski bei der Fußballweltmeisterschaft 2014

Shaun Botterill/Getty Images Lukas Podolski beim Fußball-Spiel Deutschland gegen England im März 2017

Andreas Rentz/Getty Images Lukas Podolski bei der Premiere von "The Expendables 3" in Köln

