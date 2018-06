Was läuft wirklich zwischen Gina-Lisa Lohfink (31) und David Garrett (37)? Als Paar hatte man die beiden Singles nicht auf dem Schirm – doch jetzt wurden die zwei auf der Ferieninsel Mallorca zusammen gesichtet. Begleitet wurde das Duo von Davids Mutter – etwa damit sie die neue Freundin ihres Sohnes kennenlernt? Jetzt hat sich die Ex-Dschungelcamp-Bewohnerin zu ihrem Beziehungsstatus geäußert!

Gegenüber RTL erklärte sie, dass der Star-Geiger nur ein guter Freund von ihr sei: "Wir kennen uns seit elf Jahren". Sie sei mit seiner Familie bekannt und er mit ihrer und sie solle David auch von ihrer Mutter grüßen. Im Interview erklärte sie auch, was sie und der Musiker gemeinsam hätten: "Wir sind beide Herzensmenschen. Wir sind beide auf so viele Menschen hereingefallen, weil wir einfach zu gut sind." Das ist aber noch nicht alles – beide haben außerdem einen Putzfimmel.

Einen Kuss gab es zwischen David und Gina-Lisa bisher nicht. Ist eine gemeinsame Liebes-Zukunft zwischen dem Reality-Sternchen und dem Zopfträger also ausgeschlossen? "Man weiß ja nie. Was in der Zukunft passiert, weiß nur der liebe Gott", lässt Gina-Lisa am Ende offen.

Getty Images / Freier Fotograf Gina-Lisa Lohfink, Reality-Sternchen

Valerio Pennicino / Freier Fotograf / Getty Images David Garett in Florenz 2016

Becher/WENN.com Gina-Lisa Lohfink in Berlin 2018

