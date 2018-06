Ein Highlight jagt das nächste bei GZSZ! Seit 1992 läuft die erfolgreiche Daily bei RTL und begeistert die Zuschauer regelmäßig mit aufwendigen Sonderfolgen. In der kommenden Woche warten zwei musikalische Episoden auf die Fans. Nach 2012 und 2013 wird zum dritten Mal das "Mauer Flower Festival" im Serien-Kiez veranstaltet. Mike Singer (18) ist einer der prominenten Gäste und für ihn geht sogar ein Traum in Erfüllung!

Im RTL-Interview erklärte der Musiker: "Für mich ist das sehr ungewohnt, weil ich natürlich sehr, sehr gerne GZSZ gucke. Und jetzt sehe ich das alles hier so am Set." Die Erfahrungen seien für ihn etwas ganz Neues. Doch nicht nur die Vorfreude, sondern auch das Lampenfieber steigt: "Ich bin gespannt, wie die Leute reagieren. Ich bin wirklich aufgeregt." In den Episoden wird sich der 18-Jährige selbst spielen und seine Single "Deja Vu" performen.

Beim Special dürfte für fast jeden Geschmack etwas dabei sein. Neben Mike treten die US-Rockbands The Night Game und Welshly Arms, "Lieblingsmensch"-Interpretin Namika, der irische Sänger Rea Garvey (45) und Shootingstar Kim Petras (25) auf. Auf welchen Show-Act freut ihr euch am meisten? Stimmt in der Umfrage ab.

Das Mauer Flower Festival bei "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" am 18. und 19.6.2018 ab 19.40 Uhr bei RTL

MG RTL D / Rolf Baumgartner Mike Singer beim GZSZ-Special Mauer Flower Festival

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Namika beim GZSZ-Special Mauer Flower Festival

Anzeige

MG RTL D / Rolf Baumgartner Rea Garvey beim GZSZ-Special Mauer Flower Festival

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de